"Critics' Choice" godalgu ceremonijā triumfē "Reiz Holivudā"

Kino godalgas "Critics' Choice" ceremonijā svētdien Santamonikā, Kalifornijā, kā labākā filma tika godināta režisora Kventina Tarantīno lente "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Reiz Holivudā"), kas tagad nostiprinājusi līdera pozīcijas cīņā par "Oskaru" godalgām.