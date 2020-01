Miris viens no rokmūzikas labākajiem bundziniekiem Nīls Pīrts

Mūzikas kritiķi Nīlu Pīrtu uzskata par vienu no rokmūzikas labākajiem bundziniekiem, liekot viņu blakus tādiem meistariem kā Džons Bonems (Led Zeppelin), Ringo Stārs (The Beatles), Kīts Mūns (The Who), Džindžers Beikers (Cream) un Stjuarts Kouplends (The Police)