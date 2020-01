Ziemeļamerikas kinoteātros triumfē kritiķu favorīts - filma "1917"

Režisora Sema Mendesa filma, kas vēsta par diviem britu karavīriem 1917. gadā Francijā, nedēļas griezumā iekasējusi 35,5 miljonus dolāru, no 1. vietas nostumjot iepriekšējo nedēļu līderi - "Disney" un "Lucasfilm" lenti "Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana" (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Piedzīvojumu filma «Džumandži: Nākamais līmenis» («Jumanji: The Next Level») ar 14 miljoniem numur 3.

