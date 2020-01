Kairiša jaunā filma "Piļsāta pi upis" piedzīvo pirmizrādi Latgalē

Uz filmas Latgales pirmizrādi bija ieradušies gan filmas veidotāji, gan galveno lomu aktieri - Dāvis Suharevskis, Agnese Cīrule un Gundars Āboliņš. Savas lomas uz ekrāna Krāslavā pirmo reizi novērtēja arī vietējie mazāku un lielāku lomu tēlotāji, kuri filmējās Krāslavā, Ludzā, Piedrujā, Rēzeknē un Varakļānos. Kopumā masu skatos filmā iesaistījās gandrīz tūkstotis Latgales iedzīvotāju. Filmas aktieru atlases vadītāja Māra Liniņa ar pateicību atceras, ka daudzi no masu skatu dalībniekiem bijuši tik entuziastiski, ka pirms filmēšanās nemaz neesot uzdevuši parastos jautājumus par to, cik ilgi jāfilmējas, vai dos ēst un kas par to vispār būs.