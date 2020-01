Vai mūsu vidū varētu eksistēt neredzami citplanētieši?

Lai arī dzīvību ir viegli atpazīt, to patiesībā ir ļoti grūti definēt – to gadsimtiem ilgi centušies izdarīt gan zinātnieki, gan filozofi. Piemēram, 3D printeris var pavairot sevi, tomēr tāpēc mēs to nesaucam par dzīvu. No otras puses – mūlis ir sterils un nespēj vairoties, tomēr mēs pat neiedomājamies to nesaukt par dzīvu.