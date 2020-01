Sākas biļešu pārdošana uz dziedātājas Daido koncertu Siguldā

Paralēli darbam grupā, deviņdesmito gadu otrajā pusē top dziesmas savam albumam, kas ar nosaukumu “No Angel” 1999. gadā iznāca ASV, bet 2001. gadā Eiropā. Atpazīstamību Ziemeļamerikā ļoti veicināja jauniešu seriāls “Rozvela” (demonstrēts arī Latvijā), kurā izmantotā ievadkompozīcija Here With Me kļuva par absolūtu hitu. Savukārt Eiropā un arīdzan Latvijā būtiska loma ir populārajai britu romantiskajai Ziemassvētku komēdijai “Tāda ir mīlestība" (Love Actually), kuras skaņu celiņā arī izmantota Here With Me. Papildu artavu sniedza Eminems, kurš savai kompozīcijai Stan, nolēma izmantot fragmentu no albuma otra singla Thank You.