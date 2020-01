Lielbritānijas mūzikas topā dominē reperis Stormzijs

Graima (grime) repera (īstajā vārdā - Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo, Jr.) otrais studijas ieraksts "Heavy Is The Head" klajā laists vēl 2019. gada 13. decembrī un uzreiz debitēja topa 2. vietā. Šonedēļ albums beidzot sasniedzis 1. vietu.

Arī singlu topā 1. vietā Stormzija singls "Own It", kurā piedalās arī dziesmu rakstnieks Eds Šīrans un nigēriešu mākslinieks Burna Boy.

2. vietā itāļu izcelsmes skotu dziedātāja un dziesmu rakstnieka Luisa Kapaldi (Lewis Capaldi) dziesma "Before You Go", arī viņa albums "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" (EMI/Universal) ir numur 2, bet top3 noslēdz Dua Lipa ar dejisko "Don't Start Now".