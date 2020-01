Iedzīvotāji biežāk izvēlas pensiju otrā līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā

No izvēli veikušajiem 93% to izdarījuši elektroniski interneta vietnē "www.latvija.lv".

Tikmēr teju trešdaļa jeb 35,5% cilvēku izvēlējušies pievienot uzkrājumu citas personas pensiju otrā līmeņa uzkrājumam. Šādā gadījumā persona, kas būs saņēmusi mirušā pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, varēs to izmantot, sasniedzot pensijas vecumu.

VSAA pārstāve arī informēja, ka kopš gada sākuma mirušas četras savu izvēli izdarījušās personas. Trīs no tām uzkrājumu pievienojušas citas personas pensiju otrā līmeņa kapitālam, bet vienā gadījumā uzkrājums nodots mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

VSAA direktore Inese Šmitiņa iepriekš informēja, ka lielākajai daļa jeb 79% iedzīvotāju uzkrājumi otrā līmeņa pensiju fondā ir zem 5000 eiro. Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju otrā līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% - no 2000 līdz 5000 eiro, 16% - no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% - vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.