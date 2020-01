Paziņo "Oskara" balvas pretendentus. Nomināciju līderis "Džokers"

Par labākās filmas titulu sacentīsies šādas lentes: "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" un "Parasite".

Par labākā aktiera balvu cīnīsies Antonio Banderass par lomu filmā "Pain and Glory", Leonardo Di Kaprio par "Once Upon a Time... in Hollywood", Adams Draivers par "Marriage Story", Hoakīns Fīnikss par "Joker" un Džonatans Praiss par "The Two Popes".