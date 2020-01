Izmantojot vardes cilmes šūnas, radīti pirmie bioloģiskie roboti

Robotu unikālās īpašības nozīmē to, ka to nākotnes versijas varētu būt paredzētas, lai tiktu galā ar mikroplastmasas piesārņojumu okeānos, atrastu un pārstrādātu toksiskus materiālus, organismā nogādātu zāles vai no artēriju sieniņām aizvāktu kaļķi.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, zinātnieki aprakstīja, kā viņi palaida robotus laboratorijas traukos ar ūdeni, lai vardes šūnas paliktu dzīvas. Daži no tiem virzījās uz priekšu taisnā līnijā, bet citi “skraidīja” apkārt cilpās vai pielāgojās citu robotu kustībai.