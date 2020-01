Nacionālā teātra "Slaktiņa dievs" dodas viesizrādēs

"Uzvedums ir pelnījis tikt izrādīts visdažādākajās vietās, jo jebkuram skatītājam tajā ir par ko pasmieties un par ko padomāt. To veicina pati luga ar savu vieglumu un kapacitāti. (..) Mūsu priekšā ir divi laulātie pāri, dažādi savas mentalitātes un pasaules uztveres ziņā, bet būtībā ārkārtīgi līdzīgi un, galvenais, ar savu problēmu buķeti tik ļoti pazīstami. Es teiktu, ka ir atsegts viens no principiāliem mūsdienu vientulības cēloņiem – nepieciešamība ik pa brīdim pielāgoties, izlikties par kaut ko citu, ne to, kāds cilvēks tu patiesībā esi, citiem vārdiem, valkāt sociālo masku," izrādes recenzijā raksta Maija Svarinska.