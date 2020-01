"Spirtik, vodka, sigareti" kā nacionāla līmeņa problēma

Pēc tirgus vadības teiktā, tirdzniecības vietu demontāža notiks divās kārtās, un pavasarī atbrīvotajā vietā varētu tikt izbūvēts skvērs. Paredzot, ka no ierastās vides padzītie cigarešu tirgotāji mēģinās ievākties dziļāk tirgus teritorijā, Centrāltirgus vadība noalgojusi papildu apsardzi. Tomēr rodas jautājums - vai ar šīm izmaiņām pietiks, lai izskaustu gadu desmitiem ilgušo tradīciju?

Kāds ir skaidrojums tam, ka situācija joprojām nav atrisināta? Nenoliedzami, visos laikos būs cilvēki, kas mēģinās nodarboties ar kontrabandas tirdzniecību un, atbildīgo iestāžu traucēti, mainīs lokācijas vietu, taču būsim atklāti - personas, kas ar to nodarbojas visus šos gadus, īpaši nemainās un ir atpazīstamas no liela attāluma. Apkarošana nav viegla, bet ir iespējama, ar nosacījumu, ka šādas darbības netiek atbalstītas no amatpersonu puses.