Nākamais mācību gads 12.klašu skolēniem beigsies 18.jūnijā

Mācību gadu veidos divi semestri. Pirmais semestris ilgs no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 18.decembrim, savukārt otrais semestris ilgs atkarībā no klases, kurā skolēns mācās.

Nākamajā mācību gadā rudens brīvdienas ilgs no 19.oktobra līdz 23.oktobrim, ziemas brīvdienas - no 21.decembra līdz 2021.gada 1.janvārim, pavasara brīvdienas 1. līdz 11.klases izglītojamiem - no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 19.martam, savukārt 12.klases izglītojamiem - no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 26.martam. Turpretī vasaras brīvdienas 1. līdz 8.klases un 10. līdz 11.klases izglītojamiem ilgs no 2021.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.