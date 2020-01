"Cirque du Soleil" ir ieradies Rīgā. Tuvojas "Crystal" pirmizrāde

Ņemot vērā to, ka šovs norisinās uz ledus, ikvienam tā dalībniekam ir jāmāk slidot. Viens no izrādes veidotāju lielākajiem izaicinājumiem bija atrast augstākā līmeņa akrobātus, kuri varētu kļūt par izciliem slidotājiem. Un tas ir izdevies! Šajā izrādē slido pat mūziķi! Tomēr daudzi mākslinieki pirms tam slidot nemaz nemācēja, tādēļ izrādes iestudēšanas process bijis pārbaudījumu pilns. Arī trapeces akrobāts Žeroms Sordijons, kas Cirque du Soleil strādā jau divus gadus, atzīst, ka akrobātika uz ledus atšķiras no viņa ierastajiem trikiem, jo akrobātika jāizpilda ar slidām kājās un nepieciešams veiksmīgi piezemēties uz ledus. Nu "Crystal" komanda ir gatava priecēt mūs visus ar sava smagā darba rezultātiem!

Cirque du Soleil ir viens no pasaulē atpazīstamākajiem, lielākajiem un iespaidīgākajiem cirkiem. Cirque du Soleil izcelsme meklējama Kanādas pilsētiņā Kvebekā 1984. gadā, taču šodien tas pulcē māksliniekus no visas pasaules. Aptuveni 40 % no 1300 Cirque du Soleil izpildošajiem māksliniekiem ir bijušie profesionālie sportisti, galvenokārt vingrotāji, pasaules un olimpiskie čempioni, kuri var lepoties ar iepriekš karjerā iegūtām 17 olimpiskajām medaļām. No uzņēmuma dibināšanas brīža ir radīti brīnumaini priekšnesumi, un sniegta iespēja tos baudīt aptuveni 180 miljoniem skatītāju vairāk nekā 450 pilsētās visos sešos kontinentos. Cirque du Soleil ir cirks bez dzīvniekiem, un tas garantē elpu aizraujošu piedzīvojumu un adrenalīna devu ikvienam skatītājam!