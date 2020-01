Francijas streikiem pievienojas gaisa satiksmes kontrolieri

Streikotājiem pievienojušies arī gaisa satiksmes dispečeri, kurus pārstāv arodbiedrība USAC-CGT. Tā nav galvenā gaisa satiksmes dispečeru arodbiedrība, tādēļ streika ietekme, visticamāk, būs ierobežota. Taču visiem, kuri iegādājušies biļetes lidojumiem no 14.janvāra līdz 16.janvārim, ieteikts sazināties ar aviokompānijām.

Kursēs astoņi no desmit ātrvilcieniem TGV un vairums "Ouigo" budžeta reisu.

Kursēs arī trīs ceturtdaļas piepilsētas vilcienu "Transilien", puse no "Intercité" vilcieniem un astoņi no desmit no reģionālajiem TER vilcieniem.