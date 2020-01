Jaunā pašmāju popgrupa "Nowhere in Space" publicē dziesmu "Anywhere"

"Nowhere in Space"

Savu otro singlu laidusi klajā apvienība "Nowhere in Space", ar kuru jūs iepazīstinājām jau vienā no rubrikas "Demo skapis" rakstiem. Singla nosaukums ir "Anywhere" un dziesmai uzfilmēts arī videoklips, ko veidojis Mārcis Birste.