Pasaulē augstākais koka debesskrāpis: kad to izdosies sagaidīt?

Pirms diviem gadiem, 2018. gada februārī, japāņu kokrūpniecības uzņēmums "Sumitomo Forestry Co" nāca klajā ar paziņojumu, ka sadarbībā ar japāņu arhitektu biroju "Nikken Sekkei" būvēs pasaulē augstāko koka debesskrāpi. Medijiem uzņēmums skaidrojis, ka 350 metrus augstās ēkas būvniecība noslēgsies 2041. gadā, iezīmējot uzņēmuma 350 gadu jubileju. Koka debesskrāpis jeb "Projekts W350" ir līdz šim augstākās koka celtnes būvniecības pieteikums pasaulē. Fenomenālā ēka atradīsies Tokijā.

Jau kopš 2010. gada Japānas valdība ir aicinājusi arhitektus, uzņēmumus, investorus un būvniekus pievērsties tieši koka ēku būvniecībai - koka ēkas ir daudzreiz ekoloģiskākas nekā betona ēkas. Ne velti tehnoloģiju lielvalsts 2010. gadā izdeva nolikumu, ka visas sabiedriskās ēkas, kuras ir zemākas par trim stāviem, ir jābūvē no kokmateriāliem. Ēkas, kas būvētas no koka, ir videi draudzīgākas, savukārt no betona un tērauda celtās ēkas atstāj oglekļa pēdas nospiedumus. Koksne oglekli uzglabā, nevis emitē atmosfērā. Šī kustība Japānā bija grūdiens vairākiem arhitektiem domāt par koka būvju projektēšanu un celšanu - starp tām ir arī vērienīgais "Projekts W350".