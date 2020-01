Fonds "Mākslai vajag telpu" izglītos skolēnus

Nodarbībās mākslas izstāžu kuratore Auguste Petre izklāsta īsu ievadkursu latviešu mākslas vēsturē, īpaši pievēršoties 20. gadsimta otrās puses un mūsdienu mākslai. Par pieredzi līdz šim A. Petre saka: “Neskatoties uz to, ka izglītības sistēma Latvijā arvien tiek attīstīta, joprojām gana maz uzmanības tiek pievērsts mākslas un kultūras vēstures nozīmei tajā. Vizuālā māksla ir ļoti būtiska mūsu kultūras sastāvdaļa, tāpēc šķiet tikai loģiski, ja katrs no mums iegūst kādu zināšanu bāzi šajā jomā. Jau pagājušajā gada pieredze lika secināt, ka jaunās paaudzes zināšanas par vizuālo kultūru ir krietni mazākas nekā interese par to. Mūsu nodarbību mērķis ir iedrošināt šo patieso interesi un veicināt izpratni par mākslu.”

2019. gada rudenī projekts saņēmis mērķprogrammas “Latvijas skolas somas” satura radīšana atbalstu. Programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna norāda: “Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un lielās skolēnu ieintresētības dēļ “Latvijas skolas somas” programma turpina sadarboties ar fondu “Mākslai vajag telpu”. Šis atbalsts ir palīdzējis uzlabot nodarbību saturu, kā arī piesaistīt projektam jaunos māksliniekus Madaru Kvēpu, Enviju un Jāni Šneideru. Jaunie mākslinieki nodarbību otrajā daļā iepazīstina jauniešus ar savu daiļradi, sniedzot izpratni par to, ka mākslinieka profesija, tāpat kā jebkura cita profesija, sevī ietver noteiktus pienākumus, plānveidi un atbildību. Nodarbības beigās noris diskusija, kuras tematu jauniešiem kopā ar savu skolotāju jāizvēlas īsi pirms nodarbības skolā. Diskusijā jaunieši tiek aicināti izteikt viedokli par dažādiem mākslas darbiem, kas tiek apskatīti prezentācijas veidā. Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus sarunā par mākslu un patērēt to kritiski, nebaidīties no sava viedokļa, taču arī veidot to pamatotu – gan par jau esošo mākslas mantojumu, gan arī par mūsdienu mākslu. Svarīgi ir izvairīties no tā, ka jauniešiem veidojas stereotipizēts uzskats par pēdējo 70 gadu laikā radušos mākslu, tādēļ nodarbība veidota tā, ka tiek paskaidroti mākslas procesi vēsturiskā secībā, kā arī diskusija ir pakārtota vienai no piedāvātajām tēmām un tā balstās uz konkrētu darbu apskati.