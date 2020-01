Elmāra Seņkova vadībā darbu sāk jauna teātra apvienība "Esarte"

Izrādē “Pēdējās stundas” notiek satikšanās ar it kā tik tālu un neaizsniedzamu jēdzienu kā vecums. Līdz brīdim, kamēr nesaskaramies ar to viens pret vienu, mēs par to nedomājam vai arī negribam domāt. Lai to izprastu, jaunie aktieri ne tikai apmeklēja pansionātus, bet tur arī piedalījās pasākumos un ikdienas darbos, kas viņos raisīja dažādas pārdomas – viņi ieraudzīja “vecumu” tuvplānā. Izrādes notikums un konflikts veidojas satikšanās brīdī ar šiem cilvēkiem, kuri, iespējams, pavada savas pēdējās stundas dzīvē. Varbūt skatītājiem būs pārsteigums ieraudzīt, cik negaidīta var izvērsties šāda tikšanās.