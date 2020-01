Jauns vārds mūzikā: Grupa "Krāsa"

"Krāsas" mūzikā saplūst vairāki žanri - psihedēliskā, alternatīvā roka, garāžroka elementi, brīžiem citējot arī kaut ko no amerikāņu apvienības Queens of the Stone Age un Džoša Homija (Josh Homme) muzikālā rokraksta. Tieši šo grupu visi mūziķi min kā vienojošo muzikālo ietekmi.