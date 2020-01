Irānas ministrs Eiropai pārmet kodolvienošanās pārkāpšanu

Eiropas valstis aktivizējušas tā dēvēto disputu mehānisma procesu, apgalvojot, ka Irāna pakāpeniski atkāpusies no vienošanās nosacījumu izpildes.

"Viņi no mums nepērk naftu, visi viņu uzņēmumi ir aizgājuši no Irānas. Tātad Eiropa pārkāpj vienošanos," preses konferencē Deli sacīja Zarifs, norādot, ka vienošanās nākotne ir "atkarīga no Eiropas".