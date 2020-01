Daugavpils tiesa apvienojusi divas lietas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Apsūdzība par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 230 000 eiro apmērā celta Vladimiram Žodžikam un Valentīnai Žodžikai. Daugavpils tiesas priekšsēdētāja palīdze Aiga Trokša-Traško pauda, ka lieta ir apjomīga - tajā ir 21 sējums.

Tiesu kalendārā publiskotā informācija liecina, ka otrajā lietā bez iepriekšminētajiem ir vēl viens apsūdzētais - Vjačeslavs Starikovs. Visiem trim celta apsūdzība par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā, turklāt to izdarījusi organizēta grupa.