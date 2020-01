Arī sīkstākajām radībām uz Zemes gauskājiem ir savs Ahilleja papēdis

“Viena no lietām, kas gauskājus padara tik interesantus, ir to apbrīnojamā spēja izdzīvot tādā vidē, kur valda ekstrēmi apstākļi, piemēram vidē bez skābekļa vai ūdens, kad temperatūra ir tuvu absolūtajai nullei. Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka gauskāji īslaicīgi spēj izturēt ļoti augstas temperatūras, tomēr nebija skaidrs, vai tādos apstākļos tie var izdzīvot ilgāk par stundu. To mēs centāmies noskaidrot jaunajā pētījumā,” komentēja Nevess.