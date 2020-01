Vai esi pārbaudījis savu nieru veselību? Signāli par darbības traucējumiem

Pētījuma dati parāda, ka 24% aptaujāto mēdz saskarties ar nieru darbības izraisītu sliktu pašsajūtu (1% – bieži, 8% – dažkārt, 15% – reti). Dati atklāj, ka vecāka gadagājuma cilvēki biežāk saskaras ar nieru darbības izraisītu sliktu pašsajūtu. Piemēram, starp iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem tikai 10% ik pa laikam jūtas slikti nieru veselības dēļ, savukārt vecumā no 64 līdz 75 gadiem šis rādītājs ir 37%. Pētījumā parādās interesanta kopsakarība –

Ja parādās kāds no minētajiem simptomiem, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kas nepieciešamības gadījumā veiks urīna un asins analīzes (pilno asinsainu), lai noteiktu urīnvielas un kreatinīna līmeni asinīs, un nosūtīs uz ultrasonogrāfiju, nieru datortomogrāfiju vai pie atbilstoša speciālista (urologa vai neirologa).

Z. Zitmane skaidro, ka biežākās nieru saslimšanas ir nierakmeņi (pirmoreiz parasti 20-50 gadu vecumā), nieru mazspēja (no 40 gadu vecuma), nieru vēzis (60 līdz 70 gadu vecumā) un pielonefrīts jeb nieru iekaisums. Tas nozīmē, ka nieru veselības pārbaudes ir aktuālas jebkurā vecumā, tomēr monitoringa dati parāda, ka nieru pārbaudes, nododot asins analīzes, biežāk veic vecāka gadagājuma cilvēki. Starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem pēdējo trīs gadu laikā tikai 16% ir veikuši asins analīzes, lai pārbaudītu nieru veselību, kamēr iedzīvotāju grupā no 45 līdz 54 gadiem šis rādītājs ir 25%, savukārt 65 līdz 74 gadu vecumā tie ir 37% pētījuma dalībnieku.