Iedarbīgākais medikaments pasaulē! Seleriju sula Latvijas Instagram

Zaļā garšauga brīnumspējas nav Gunas pašas izgudrojums, un sieviete to saviem sekotājiem arī neslēpj. Jautāta, kāpēc maldina ar zinātniski nepamatotiem ieteikumiem, viņa Re:Check raksta, ka tikai atsaucas uz uz grāmatu Medical Medium. Tā ir pseidozinātniska teorija, ko radījis pašpasludināts veselības guru Entonijs Viljamss no ASV.

Atšķirībā no Gunas, kura savā kontā neko necenšas pārdot, Viljamsam ticība seleriju sulai ir meistarīgi būvēts biznesa projekts. Kā izpētījis žurnāls The Atlantic, viņš interneta tirdzniecībā izplata ap 180 dažāda veida uztura bagātinātāju un pārtikas piedevu. Produktu popularitāti nodrošina intensīvs darbs sociālajos tīklos, kur katru iedvesmojošo uzrunu vai ierakstu pavada aicinājums pasūtīt kādu pulverīti, ekstraktu vai kapsulas. Vai vienu no viņa grāmatām. Atbalstītāju skaits strauji aug – pirms gada, kad par Viljamsu rakstīja The Atlantic, Instagram viņam bija viens miljons sekotāju, tagad – jau 2,2 miljoni. Facebook tīklā – gandrīz 3,5 miljoni. Medical Medium arī regulāri pārpublicē sev veltītos pateicības vārdus. Piemēram, nesen kāda anonīma “Medical Medium mamma” rakstījusi par savu mazo dēlu, kuram ir autisms un kurš šajos Ziemassvētkos negaidīti sācis runāt. Protams, pateicoties smago metālu detoksa kūrei, seleriju sulai un Viljamsa izplatītajām pārtikas piedevām. Autismu savos ierakstos piemin arī Guna. Taču, kā norāda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, nav neviena zinātniski pierādīta medikamenta, kas būtu efektīvs, ārstējot autisko spektru. To nedara arī seleriju sula, eļļas un citi produkti.