Plāns par turpmāko sadarbību Rīgas domē neskaidrs

Kleins norādīja, ka budžeta izskatīšanā komitejās piedalīsies, un, ja tas "tiešām būs labs", viņam nebūšot iemeslu to neatbalstīt.

Burovs, komentējot savu balsojumu par abu vicemēru atstādināšanu, sacīja, ka līdzšinējiem kolēģiem bijusi iespēja atsaukt savus parakstus par viņa atcelšanu no mēra amata, taču viņi izvēlējušies to nedarīt, kā rezultātā GKR bijis "brīvais balsojums". "Mēs aicinājām sākumā pieņemt budžetu un tad runāt, kurš ir labs, kurš - slikts," izteicās mērs.

Viņš atzina, ka patlaban koalīcija domē tiešām vairs neeksistē un šobrīd viņam ir tikai 12 GKR deputātu balsis, taču viņa partija esot gatava runāt ar visām partijām, lai nodrošinātu kaut vai tehnisku domes darbu. "Mums jāiesniedz budžeta projekts, un to es plānoju izdarīt. Runāsim ar visām frakcijām, kā nodrošināt darbu tālāk," teica Burovs.

"Pret" abiem vicemēriem balsoja deputāti no "Vienotības", "Latvijas attīstībai", Jaunās konservatīvās partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kā arī Neatkarīgo deputātu frakcijas.

Tāpat par viņu atstādināšanu balsoja daļa GKR deputātu, kuriem bijis "brīvais balsojums", jo "Saskaņa" neatsauca savus parakstus par mēra Burova noņemšanu no amata. No GKR pret Vladovu nobalsoja Burovs, Ainārs Baštiks, Mihails Gavrilovs un nesen no "Saskaņas" uz GKR pārgājusī Baiba Rozentāle.