Austrijā dzīvojošā latviešu dziedātāja Baiba piedāvā jaunu video

Dziesma pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās un to bez maksas iespējams lejupielādēt šeit .

Noskaties: Baiba “I Believe You”.

“I Believe You” ir trešais singls no Baibas gaidāmā albuma “Lighter”. Šobrīd dziedātāja lielāko daļu savu dziesmu producē pati un ar savu elektronisko solo popa programmu uzstājas Austrijā un Itālijā. Iepriekšējais singls "Waiting" tika plaši atskaņots dažādās radio stacijās Rietumeiropā un nokļuva arī dienas rotācijā vienā no lielākajām Austrijas radio stacijām "FM4".