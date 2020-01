"ABLV Bank" aktīvi pērn atgūti 393,8 miljonu eiro apmērā

Tostarp 2019.gada decembrī "ABLV Bank" likvidatori atguvuši aktīvus 22,781 miljona eiro apmērā, kas ir par 2% mazāk nekā mēnesi iepriekš. No izsniegtajiem kredītiem atgūti 21,8 miljoni eiro, no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem - 224 tūkstoši eiro, no kustamās un citas mantas pārdošanas - 39 tūkstoši eiro, no ieguldījumiem - 68 tūkstoši eiro, bet no pārējiem aktīviem - 650 tūkstoši eiro.