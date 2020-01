Latvijas Finanšu nozares asociācijai pievienojies "fintech" uzņēmums

“Jaunu asociēto biedru, kas savā ikdienas darbā plaši izmanto jaunās tehnoloģijas, piesaiste asociācijai stiprina tās kapacitāti ilgtspējīgu darbības modeļu ieviešanā. Tādējādi varam realizēt vēl vairāk iniciatīvu, kas saistītas ar tehnoloģiju sniegtajām iespējām – ātrumu, mobilitāti, drošību –, piedāvājot inovatīvus pakalpojumus finanšu nozares klientiem. Priecājamies, ka mums pievienojies jauns asociētais biedrs – "Inbank". Ceram uz produktīvu sadarbību nākotnē, strādājot kopā pie finanšu sektora un valsts tautsaimniecības attīstības, it īpaši moderno tehnoloģiju attīstības un ieviešanas ikdienas darbā jautājumos,” sacīja Latvijas Finanšu nozares asociācijas vadītāja Sanita Bajāre.

“Šobrīd finanšu sektora starptautiskās reputācijas stiprināšana ir viens no svarīgākajiem nozares un valsts izaicinājumiem. Esam pagodināti būt par vienu no finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kas pievienojies asociācijai, un gatavi iesaistīties tās darbā ar savu pieredzi un zināšanām. Igaunijā "Inbank" ir ātrāk augošā un viena no tehnoloģiski attīstītākajām bankām, un arī Latvijā mūsu mērķis ir panākt, lai "Inbank" pēc pieciem gadiem būtu tehnoloģiskais paraugs, uz ko varēs atsaukties kolēģi finanšu sektorā,” uzsvēra "Inbank" Latvia valdes priekšsēdētājs Ģirts Lediņš.