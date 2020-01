Aptauja: Latvijas iedzīvotājiem, izvēloties savu mājokli, būtiskākā ir funkcionalitāte un minimālisms

Aptauja rāda, ka būtiskākais faktors mājokļa izvēlē, ko atzīmēja 91% aptaujāto, ir mājīgums, bet nozīmīgi izvēles kritēriji Latvijas iedzīvotāju vidū ir arī funkcionalitāte (88%) un minimālisms (85%). 77% jeb 753 aptaujāto atzina, ka dzīvesvietas izvēlē ir svarīgi, lai tā atrastos tuvu pilsētas sabiedriskajai dzīvei, tajā pašā laikā cilvēki vēlas dzīvot tālāk no pilsētas centra un tuvāk dabai (68%). Tas savukārt liecina, ka cilvēki dod priekšroku dzīvot no dinamiskā galvaspilsētas centra attālākos rajonos – vienlaikus tādos, kuros ir iespējams ērti nokļūt centrā, kā arī vajadzības gadījumā viegli un ērti izbraukt no pilsētas.