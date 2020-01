5 paņēmieni kā īstenot zero-waste filozofiju savā mājoklī

Katru gadu tūkstošiem tonnu apģērba tiek izmesti miskastē. Ir skaidrs: lai samazinātu tekstilrūpniecības radīto piesārņojumu, nepieciešama alternatīva pieeja savai garderobei. Jo skapja saturu atjaunot gribas. Jau kādu laiku Latvijā arvien mainās skatījums uz lietotām drēbēm kā nabadzības statusa zīmogu. Savu uzvaras gājienu sākuši lietoto preču tirdziņi un arī “otrās dzīves” preču veikalu sortiments kļuvis daudzveidīgāks un dažādām stila pērlēm bagātāks. Tajos var atrast visu – no labām grāmatām, bērnu rotaļlietām līdz dizaina priekšmetiem un zīmolu apģērbiem. Lai izbrīvētu vietu garderobē un jautri pavadītu laiku, laba ideja ir uzrīkot “andeles” ballīti draudzeņu lokā. Vai kopā ar kaimiņiem sarīkot Skandināvijā tik populārās piemājas “garāžas izpārdošanas” – kas neder tev, iespējams, noderēs kaimiņam un otrādi. Jautrība garantēta, un arī māja brīvāka no nevajadzīgām mantām. Ja draudzeņu pulkā nav izdevies atrast apģērbam jaunu īpašnieku, padomā, vai to nevari aizvest uz kādu ziedojumu kasti vai, nedaudz piestrādājot ar šķērēm, adatu un liekot lietā radošo domāšanu, pārvērst to par stilīgu dizaina priekšmetu.

Vai zināji, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas statistiku plastmasas izstrādājumi veido vairāk nekā 80% no kopējā jūras piedrazojuma apjoma – gan no vienreizlietojamajiem plastmasas traukiem, gan no produktu iepakojumiem. Turklāt katru gadu Eiropā rodas aptuveni 25,8 miljoni tonnu plastmasas atkritumu un tikai 30% no tiem tiek savākti pārstrādāšanai. Iegādājoties rotaļlietas, apģērbu, preces mājai, apdomā, vai tās tev tiešām ir nepieciešamas, un, ja atbilde ir jā, tad plastmasas vietā izvēlies lietas no dabīgiem materiāliem – koka, metāla, stikla, kartona u.c. Rezultātā – svaigāks gaiss mājā un pienesums arī kopējajai pasaules ekosistēmai.