Vladimira Putina ierosinājums mainīt Krievijas konstitūciju ir izsaucis diskusiju vētru par Krievijas nākotni. Vai prezidents paliks pie varas pēc 2024. gada un ko par to varētu teikt valsts iedzīvotāji?

Mirkli pēc Putina uzrunas notika vēl kāds būtisks pavērsiens – ministru prezidents Dmitrijs Medvedevs paziņoja par savas valdības atkāpšanos no amatiem pilnā sastāvā. Pēc Medvedeva teiktā, valdība ir atkāpusies saistībā ar Putina ierosinātajiem grozījumiem, kas mainīs likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas līdzsvaru Krievijā. Medvedevs uzskatījis, ka Krievijas Federācijas valdībai ir jāsniedz prezidentam iespēja pieņemt visus nepieciešamos lēmumus. Putins atkāpšanos ir jau akceptējis, taču uzdevis pašreizējai valdībai turpināt darbu līdz jaunas valdības iecelšanai. Vienlaikus Putins ir arī paziņojis, ka viņš plāno ieviest Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieka amatu un iecelt tajā Medvedevu. Putins arī jau ir paspējis izvirzīt jaunu valdības vadītāju – Federālā nodokļu dienesta vadītāju Mihailu Mišustinu. Viņa kandidatūru jau ir apstiprinājis valsts parlaments.

Viedoklim, ka Putins sev noteikti gatavo varas pozīciju pēc 2024. gada prezidentūras termiņa beigām, piekrīt atvaļinātais diplomāts un bijušais Latvijas vēstnieks NATO un Spānijā Jānis Eichmanis. Viņaprāt, Putins ir no spēles laukuma noslaucījis visas šaha figūras, lai tās aizstātu ar citām.

Viens no tiem ir tā pati iepriekš minētā Krievijas Drošības padome, kurai Putins jau pagaidām ir priekšsēdētājs. Iespējams, ka prezidents to varētu padarīt vēl stiprāku. Tad tā varētu nodarboties ar ārpolitikas un drošības politikas veidošanu, domā atvaļinātais diplomāts. Tāpat ir jautājums par Putina pagaidām amatā ielikto premjerministru – «viņš man tā liekas, ka ir pagaidu cilvēks. Ir iespējams, ka līdz 2024. gadam, kad notiktu referendums un tiktu mainīta konstitūcija, Putins varētu pats būt šis premjerministrs. Šī būtu vēl viena viņa iespēja noturēties pie varas,» saka Eichmanis. Visbeidzot, esot arī runāts vēl par diviem modeļiem. Pirmais būtu tā saucamais Kazahstānas – Putins atkāpjas no prezidenta amata, bet paliek kā sava veida nācijas tēvs, bet otrais būtu Baltkrievijas – izveidojas apvienota Krievijas un Baltkrievijas valsts un Putins paliek kā tās vadītājs.