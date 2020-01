Statistika Latvijā liecina, ka plānotie ķeizargriezieni ir diezgan izplatīti. Taču diemžēl ne vienmēr tiek izprasti to riski un iespējamās komplikācijas. Kad ķeizargrieziens ir nepieciešamība, bet kad no tā labāk atteikties, skaidro Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ginekoloģijas klīnikas vadītāja Nellija Lietuviete.

Par šādu tendenci liek aizdomāties arī statistika. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem 2016. gadā Latvijā stacionāros pieņemtas 21095 dzemdības, no tām 4663 gadījumos bērniņi pasaulē ieradās ar ķeizargriezienu: 2684 bija neatliekami ķeizari, bet 1978 – plānoti. Arī 2017. gadā šie skaitļi nebija mazi: no 20040 notikušajām dzemdībām bija 4636 ķeizari, no tiem plānoti – 1896, savukārt 2018. gadā stacionāros notika 18587 dzemdības, no tām – 4065 ķeizargriezieni, plānotie – 1597. RAKUS Ginekoloģijas klīnikas vadītāja Nellija Lietuviete saka: