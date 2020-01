Par spiegošanu Krievijas labā notiesātam Lietuvas pilsonim atstāj spēkā septiņu gadu cietumsodu

Apsūdzētais savu vainu toreiz tiesā neatzina un lūdza viņu attaisnot, sacīdams, ka nekādus uzdevumus no Krievijas izlūkdienesta nav saņēmis, taču tiesa norādīja, ka viņš ne tikai saņēmis uzdevumu spiegot, bet to arī pildījis, veicot konkrētas spiegošanas darbības.

Saskaņā ar Lietuvas Ģenerālprokuratūras sniegto informāciju Šešelis, kas dzimis un ilgu laiku nodzīvojis Krievijā, laikā no 2015. līdz 2017.gadam vācis un nodevis Krievijas izlūkošanas organizācijai to interesējošu informāciju par Lietuvas Bruņoto spēku Jūras spēkiem, NATO karakuģiem un tajos transportēto militāro tehniku, kā arī objektiem Klaipēdā un Klaipēdas jūras ostā, ieskaitot objektus, kuriem ir stratēģiska nozīme no Lietuvas nacionālās drošības viedokļa.