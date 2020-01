Akas vāks sabojā auto, bet pašvaldība atbildību neuzņemas

Kā stāsta Aigars, viņš rīta pusē braucis ar auto. Bijis tumšs, lijis lietus, redzamība bijusi diezgan slikta. Pa ceļu pretējā virzienā braucis autobuss, kas pats par sevi nav nekas pārsteidzošs. Pārsteidzošs bijis objekts, kas ar troksni izlidojis no autobusa apakšas. Tikai vēlāk noskaidrots, ka tas bijis akas vāks, kas brīvā lidojumā trāpījis Aigara vadītajam auto, atsities pret to un turpinājis lidojumu pretējā joslā, kur trāpīja tur braucošai mašīnai. Tikai pēc tam akas vāks ielidoja un palika grāvī. Autobuss savukārt turpinājis ceļu, it kā nekas nebūtu noticis.