Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ pārtraukti avarējušās baržas "Trias" glābšanas darbi

Jau ziņots, ka šodien bija plānots sākt operāciju, lai baržu novilktu no sēkļa.

Ogļu pārvadāšanas barža "Trias" atrodas jūrā uz sēkļa netālu no Ventspils kopš pagājušā gada nogales, kad tā 30.decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas.