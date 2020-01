Aptauja: Latvijā nedaudz audzis brokastu neēdāju īpatsvars

Aptaujā noskaidrots, ka 18% Latvijas iedzīvotāju brokastis parasti izlaiž, tostarp 62% no viņiem tā dara, jo nejūt nepieciešamību brokastot, bet katrs piektais no šiem cilvēkiem apgalvo, ka ikdienā neēd brokastis laika trūkuma dēļ.

No tiem, kas brokasto, gandrīz desmitā daļa jeb 9% šo maltīti ietur ārpus mājām, šim nolūkam iztērējot 2,30 eiro (salīdzinājumam - 2015.gadā tika tērēti 2,03 eiro). Galvenokārt viņi brokastis ēd darba vietā.

Sieri ir galvenais brokastīs patērētais produkts, kam seko olu ēdieni, maize un termiski apstrādāta gaļa. Olu ēdieni salīdzinājumā ar 2015.gadu Latvijas iedzīvotāju vidū ir kļuvuši populārāka brokastu maltīte, kamēr sviestmaizēs izmantoto sastāvdaļu (sviesta, maizes) patēriņš brokastīs samazinās. Kafija joprojām ir galvenais brokastu dzēriens, kamēr karstas tējas patēriņš no rītiem samazinājies salīdzinājumā ar 2015.gadu.

Tāpat aptaujā noskaidrojies, ka pusdienas neēd apmēram desmitā daļa jeb 11% Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 2,2 procentpunktiem vairāk nekā 2015.gadā veiktajā aptaujā. Gandrīz puse jeb 46% no pusdienu neēdājiem kā galveno šķērsli šīs maltītes ieturēšanai min laika trūkumu, taču uzkodas uzskata par vienu no iespējām apmierināt izsalkumu. Savukārt 27% no pusdienu neēdājiem apgalvo, ka viņi nejūt vajadzību ēst pusdienas.