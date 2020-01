Avarējušās baržas "Trias" glābšanas darbi turpināsies līdz pirmdienas rītam

Uz sēkļa pie Ventspils palikušās baržas glābšanas darbus var ietekmēt gaidāmā vētra. Ja baržu no sēkļa neizdosies novilkt svētdien, nākamais brīvais logs darbu turpināšanai ir 25. janvāris. https://t.co/8ISBJyjtBC pic.twitter.com/i1e3nELDTC

Jau ziņots, ka nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sestdien glābšanas darbi tika apturēti, bet svētdien tie atsākti. Glābēji cer baržu no sēkļa novilkt pēc iespējas ātrāk, jo pretējā gadījumā laika apstākļu dēļ darbi būs jāatliek līdz 25.janvārim.

Jūras spēku pārstāve stāstīja, ka Somijas glābšanas darbu kompānijas AS "Alfons Hakans" velkoņi - "Poseidons" un "Tors" - strādā operatīvi, tomēr biržas virzība ir minimāla, tādēļ šodien vēl nav izdevies to novilkt no sēkļa. Esot jāņem vērā apstāklis, ka vilkšanas laikā baržas korpusā varētu rasties plaisas.