Svētdien varētu tikt uzsākti avarējušās baržas "Trias" glābšanas darbi

Vakar plānotie glābšanas darbi nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ tika pārtraukti un Somijas glābšanas darbu kompānijas AS "Alfons Hakans" velkoņi atgriezās Ventspils ostā.

TVNET jau ziņoja, ka ogļu pārvadāšanas barža "Trias" atrodas jūrā uz sēkļa netālu no Ventspils kopš pagājušā gada nogales, kad tā 30.decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas.