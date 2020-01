Sestdien Latvijā dzēsti 16 ugunsgrēki

Jau vēstīts, ka sestdien Rīgā no degošas daudzstāvu dzīvojamās ēkas izglābti desmit cilvēki, no kuriem viens cietis, un vēl 20 cilvēki evakuēti. Izsaukumu uz ugunsgrēku Imantā VUGD saņēma plkst.15.54. Kādā no daudzstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļiem ar atklātu liesmu dega istaba 15 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst.17.16.