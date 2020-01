Asociācija: Koku ciršanas noteikumu grozījumi tiek virzīti uz "ļoti ļodzīgas" argumentācijas pamata

Pēc viņa teiktā, par to liecina noteikumu projektam pievienotā anotācija, kurā skaidrots, kā iecerētais tiesību akts palīdzēs uzlabot situāciju. LOB ieskatā anotācija tapusi tāpēc, lai paviršāks šī dokumenta lasītājs varētu apgalvot, ka noteikumu grozījumi ir nepieciešami un neko sliktu Latvijas dabas daudzveidībai un mežu kvalitātei nenodarīs.

Asociācijas ieskatā pretrunīgs ir teikums anotācijā, ka "neizdarot grozījumus noteikumos un samazinoties mežizstrādes intensitātei, palielinātos oglekļa uzkrājums dzīvajā biomasā īstermiņā, ilgtermiņā šāds risinājums radītu lielākas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no koksnes atmiruma un to ekonomiskais potenciāls tiktu zaudēts". Tas norāda uz to, ka, negrozot noteikumus, koku ciršanas apjomi samazināsies, un vedina domāt, vai izmaiņas noteikumos neseko, lai neaptrūktos koku, ko cirst.