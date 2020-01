Bērnu imunitātes stiprināšana vīrusu sezonā

Visam pamatā ir imunitāte – lai pēc iespējas pasargātu bērnu no vīrusu saslimšanām, ir jārūpējas par bērna imunitātes stiprināšanu, jo norobežot bērnu no saskaršanās ar vīrusiem gluži vienkārši nav iespējams. Visefektīvāk varam stiprināt imunitāti, rūpējoties, lai bērnam tiktu nodrošināts veselīgs un vitamīniem bagāts uzturs, pilnvērtīgs miegs un fiziskās aktivitātes.

Bērnu ikdienas uzturs ir jāpapildina ar augļiem un dārzeņiem – burkāniem, zaļām pupiņām, apelsīniem, kivi un citiem produktiem, kas satur dabīgo C vitamīnu. Desertiem un putrām var pievienot saldētas ogas, kas arī ir labs C vitamīna avots. Tas stimulēs un stiprinās bērnu imunitāti un palīdzēs atvairīt vīrusus.

Tāpat ikdienā noderīgas būs tējas. Viena no vispiemērotākajām ir kumelīšu tēja, jo tās lietošanā nav vecuma ierobežojuma. Hibiska ziedu un mežrozīšu tēja, kas bagāta ar C vitamīnu, bioflavonoīdiem, stiprinās bērna aizsardzību pret vīrusiem. Savukārt no četru gadu vecuma var lietot eikalipta lapu tēju un lakricas sakni, kas nomierina sakairinātu gļotādu un aktivizē organisma dabīgās aizsargspējas. Bērni no 12 gadiem var lietot ehināciju saturošas tējas, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību pret vīrusiem.