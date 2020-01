Daudzviet Latvijā notiks barikāžu atceres pasākumi

Latvijas Tautas frontes organizētās barikādes, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem, bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs.

Barikādes Rīgā sāka celt 1991.gada 13.janvāra vakarā. To mērķis bija aizsargāt Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus. 16.janvārī sāka aktivizēties OMON vienība, tomēr asiņainākie notikumi risinājās 20.janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Līdztekus apšaudē pie Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks.

Šodien no plkst.7 līdz 11.30 būs aizliegts apstāties un stāvēt Doma laukumā, bet no plkst.7 līdz 13 - Rīgas II Meža kapu autostāvvietā.

Tāpat no plkst.7 līdz 15.30 ierobežojumi būs spēkā Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metrus garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai (parka pusē).