Nitišs no rallijkrosa pievēršas rallijam

Reinis Nitišs teju dekādi ir startējis rallijkrosā, izcīnījis divus FIA Eiropas čempiona titulus (2013. gadā priekšpiedziņas Super1600 klasē; 2018. gadā pilnpiedziņas Supercar klasē), astoņas reizes kāpis uz goda pjedestāla kādā no FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmiem, 2014. gadā sasniedzis trešo vietu sezonas kopvērtējumā un joprojām saglabā FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma jaunākā uzvarētāja statusu. Šo gadu laikā, treniņu programmas ietvaros, Nitišs startējis arī vairākos rallijos Latvijā un Igaunijā, kur, neskatoties uz mazo pieredzi šajā autosporta disciplīnā, un sacenšoties ar reģiona ātrākajiem pilotiem, demonstrējis konkurētspējīgu sniegumu.

“Ar Reini jau esam aizvadījuši vairākus rallijus un treniņus un šī sadarbība allaž bijusi profesionāla un patīkama. Mums ir uzstādīti augsti mērķi un mēs zinām, ka to sasniegšana nenāksies viegli, taču esam gatavi strādāt,” iesāk ekipāžas stūrmanis Andris Mālnieks. “Rallijkrosā liela daļa no snieguma ir tieši braucēja rokās, taču rallijā rezultāts ir atkarīgs no mūsu abu sadarbības – stenogrammas sastādīšana un dzirdēšana būs lielākie izaicinājumi šī jaunā posma sākumā, un tās ir lietas, kur es varu palīdzēt ar savu bagātīgo pieredzi.”