Angolas bagātākā sieviete: prezidenta meita, kura nopelnīja uz nodokļu maksātāju rēķina

Nopludinātie dokumenti atklājuši jaunu informāciju par darījumiem, kas duš Santušu padarīja bagātu. Lielu daļu no viņas turības veido viņai piederošās daļas Portugāles enerģētikas uzņēmumā "Galp", ko viens no viņas uzņēmumiem 2006.gadā nopirka no "Sonangol". Dokumenti parāda, ka viņai uzreiz bija jāmaksā tikai 15% no to cenas, bet atlikušie 63 miljoni eiro tika noformēti kā "Sonangol" izsniegts aizdevums ar ļoti zemiem procentiem.