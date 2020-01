Arī apelācijas instance attaisnojusi specvienības karavīra nāvē apsūdzēto SUV virsseržanu

Apsūdzība liecina, ka kopā ar apmācāmo apsūdzētais sāka nodarbību, attauvojoties no piestātnes Rīgā, izejot atklātajā ūdenstilpē Rīgas jūras līcī ar ātrgaitas motorlaivu. Izpildot vingrinājumu, pietuvošanos ar motorlaivu pie kuģa no aizmugures, atsitoties pret viļņiem, kas veidojās no kāda prāmja kustības, motorlaiva palēcās, un apsūdzētais ar apmācāmo karavīru inerces rezultātā izkrita no laivas.