Amatpersona: Irāna nav aizvērusi durvis sarunām par kodolvienošanos

Vienošanos ar Irānu parakstīja ASV, Francija, Krievija, Lielbritānija, Ķīna un Vācija, taču 2018.gadā Savienotās valstis no tās izstājās un atjaunoja sankcijas pret Teherānu, kas savukārt pakāpeniski atkāpusies no vienošanās nosacījumu izpildes.

Musavi sacīja, ka tas, vai Irāna vēl vairāk atkāpsies no vienošanās, būs atkarīgs no pārējo valstu rīcības un no tā, vai vienošanās ietvaros tiks ievērotas Irānas intereses.