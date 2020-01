Laimē ielūgumus uz grandiozo kāzu izstādi "Riga Wedding EXPO 2020"!

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 120 labākie kāzu pakalpojumu sniedzēji - kāzu kleitu dizaineri, svinību vietas, kāzu fotogrāfi, dekoratori, juvelieri un rotu meistari, kāzu papīrlietu darinātāji un citi kāzu jomas profesionāļi, kā arī būs iespējams degustēt kāzu kūkas, uzkodas un dzirkstošos dzērienus. Ar savām izcilākajām kāzu fotogrāfijām izstādi bagātinās fotogrāfi no Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācijas.

Kāzu kleitu šovā jaunāko kolekciju kāzu kleitas rādīs kāzu kleitu dizaineri un saloni: "Myosotis", "Bride to be", "Ingrida Bridal", Zane Zaharova, "San Patrick", "La Novia", "Amelii. Meet your dress", "Klerr.lv", "White gallery" un "Magical Beauty".