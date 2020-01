Jūrmalā mainīsies autobusu kustības saraksti

Tostarp 2.autobusu maršruta "Kauguri-Ķemeru kapi" posmā līdz Kūdrai tiks atklāti vairāki jauni reisi - darba dienās plkst.7.40, 10.30, 14.45 un 19.05 no Kūdras, un plkst.10.05 un 14.30 no Kauguriem. Savukārt brīvdienās jauni reisi 2.maršrutā būs plkst.10, 14.17 un 19.15 no Kūdras un plkst. 9.30, 13.40 un 18.55 no Kauguriem.