Rīgas populārākais žigulītis jau 16 gadus "strādā" bez tehniskās apskates

Apkārtnes iedzīvotāji ir iecietīgi: "Viņš savāca visus metāllūžņus, ko daudzi izmeta no dzīvokļiem. Domei vajadzētu padomāt par to, lai viņam iedotu citu rumaku. Viņš ir kā vietējais sanitārs. Ja viņam nebūs, ar ko vākt, tad būs miskaste.

Ieva Bērziņa, Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve raidījumam skaidro: "Atbilstoši likumdošanai, ja transportlīdzeklis trīs gadus nav uzrādīts tehniskā apskatē, tas tiek izslēgts no reģistra. Arī šis transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra, ar to nedrīkst piedalīties satiksmē. Par to pienākas sods."